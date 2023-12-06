Румунія запропонувала створити центр обслуговування F-16 на своїй території

Румунія запропонувала американській компанії Lockheed Martin створити спільний центр з обслуговування та ремонту винищувачів F-16 на своїй території.

Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку, який перебуває з візитом у США, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав про відкриття в Румунії Європейського навчального центру F-16 (EFTC), де, зокрема, проходитимуть навчання українські пілоти.

Чолаку зазначив, що ця програма вже функціонує.

"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування і ремонту F-16. Вже є співпраця з Lockheed Martin щодо системи обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", – сказав він.

Крім того, нещодавно до Румунії прибули перші три літаки F-16, придбані у Норвегії.