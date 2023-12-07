Госдеп США планирует отправить советника в Украину

Государственный департамент Соединенных Штатов планирует отправить советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам первого дня Конференции по вопросам оборонно-промышленной базы Украины.

В сообщении говорится, что целью этого является поддержка и ускорение перехода Украины к оперативно совместимым вооруженным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли промышленности.

Кроме того, Белый дом объявил о формировании межведомственной группы, которая состоит из представителей Госдепа, Пентагона и Министерства торговли США. Эта группа будет поддерживать украинских партнеров относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

Напомним, что Белый дом сделал заявление по укреплению сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины.

Отмечается, что Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену технической информацией, которая будет направлена на удовлетворение насущных оперативных потребностей ВСУ, в том числе в сфере систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.

Накануне США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.

Кроме того, президент США Джо Байден призвал конгрессменов поддержать дополнительное финансирование для Украины и других американских союзников к рождественским праздникам.