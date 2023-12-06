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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

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Среда, 6 декабря 2023, 20:11

Соединенные Штаты в среду объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Дополнено 20:25. В Пентагоне позже опубликовали подробное содержание пакета военной помощи. Туда вошли в частности ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

В списке упоминаются также более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования, боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине", – предостерег госсекретарь.

Предыдущий пакет военной помощи на сумму 100 миллионов долларов США объявляли 20 ноября. В него вошли, среди прочего, одна реактивная систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Накануне демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Голосование за него в верхней палате Конгресса состоится позже в среду.

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