Туск: Правительство Орбана открыто перешло на позиции России

Дональд Туск, который, как ожидают, станет следующим премьер-министром Польши, заявил, что венгерское правительство открыто "перешло на российские позиции".

Об этом Туск сказал, общаясь со СМИ в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Туска спросили о его возможных переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции… Давайте честно. Его отношения с Москвой и Путиным органичны, и я не думаю, что мои убеждения могут существенно изменить его отношение", – сказал он.

Туск отметил, что он бы "не переоценивал свое влияние на Виктора Орбана". "Мы сегодня не близки друг другу политически", – сказал он.

Он заявил, что правительство Орбана блокирует решения, по которым Польша должна получить от ЕС 800 млн евро за оружие, переданное Украине.

"Я озлоблен тем, что в последнюю минуту – когда они бегают за своими деньгами… они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 миллионов евро на оружие", – сказал он, ссылаясь на правительство Матеуша Моравецкого.

Глава "Гражданской платформы" заверил, что будет жестким на Европейском совете, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет об Венгрии и Орбане", — сказал он, добавив, что будет использовать различные аргументы и методы, "чтобы хотя бы устранить негативные последствия" отношения Орбана.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Матеушем Моравецким.

Когда, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.