Премьер Польши будет просить о доверии Сейма к своему правительству 11 декабря

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что программное выступление премьер-министра Матеуша Моравецкого в Сейме, вероятно, будет представлено 11 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

"Скорее всего, это будет в пределах последнего двухнедельного срока, который следует из Конституции, и именно тогда премьер-министр представит речь – то есть в понедельник через две недели", – сказал представитель правительства, отвечая на вопрос о дате.

На вопрос, идет ли речь об 11 декабря, он ответил, что, вероятно, да, но это еще должно быть согласовано со спикером Сейма Шимоном Головней.

После речи Сейм должен проголосовать за доверие к новому правительству.

Мюллер подчеркнул, что правительство, представленное Матеушем Моравецким, имеет все полномочия, в том числе "представлять законы, и мы будем этим пользоваться".

Законы, о которых идет речь, должны вытекать из "декалога польских вопросов", который ранее представил Моравецкий.

Польский президент Анджей Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства Моравецкого, который не имеет достаточно голосов поддержки в Сейме.

Формально Матеуш Моравецкий имеет две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.