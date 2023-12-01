Туск назвав дату можливого голосування у Сеймі Польщі за його уряд

У Польщі голосування за новий склад уряду на чолі із лідером "Громадянської платформи" Дональдом Туском може відбутися 11 грудня, якщо, як очікується, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не отримає вотуму довіри Сейму.

Про це заявив сам Туск після зустрічі зі спікером Сейму Шимоном Головнею, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Якщо обговорення затягнеться, що ж, ми завершимо процес 12 грудня. Пан президент матиме можливість прийняти присягу уряду після повернення зі Швейцарії, і ми, безумовно, встигнемо зробити цю процедуру. У нас є план", – сказав Туск.

"Ми хотіли б залишити цю залу ввечері 11 грудня, знаючи, що в Польщі є прем'єр-міністр, якому виборці надали легітимність 15 жовтня. На наступний день можна буде проголосувати за відставку і склад Ради міністрів", – сказав Головня.

Він додав, що вірить, що новий уряд буде приведений до присяги президентом Анджеєм Дудою 13 грудня.

Нагадаємо, Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Формально Матеуш Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

28 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив, що програмний виступ прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у Сеймі, ймовірно, буде представлено 11 грудня. Після промови Сейм має проголосувати за довіру до його уряду.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

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