Парламент Болгарии преодолел вето президента на предоставление Украине БТР

Парламент Болгарии на заседании в пятницу преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках бронетранспортеров Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Повторно за законопроект о ратификации соглашения проголосовали 162 болгарских депутата, еще 55 высказались против.

Представители пророссийских сил критиковали намерения передать Украине бронетехнику, повторяя тезисы президента о том, что БТРы могли бы быть использованы для охраны болгарской границы.

В то же время в партии ГЕРБ заявили, что Болгария защищает свои национальные интересы, помогая Украине.

Также отмечается, что во время рассмотрения законопроекта произошла потасовка между депутатами.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров.

Свое решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".

Напомним, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.