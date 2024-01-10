Главы МИД 47 стран осудили поставки баллистических ракет России от КНДР

Министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставки Северной Кореей баллистических ракет России.

Текст заявления опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

Заявление подписали, в частности, представители США, Великобритании, Австралии, Германии, Канады, а также Евросоюза.

"Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также предоставляет КНДР ценную техническую и военную информацию", – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными материалами из КНДР в Россию нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Министры призвали КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совбеза ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают.

"Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать вместе поддерживать Украину. Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и настоящие предложения вернуться к дипломатии, единственному пути к прочному миру на Корейском полуострове", – подчеркнули главы МИД.

Напомним, на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина пока не располагает информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности, баллистических ракет.