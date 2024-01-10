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Депутат Гончаренко стал президентом Комитета по миграции и беженцам ПАСЕ

Среда, 10 января 2024, 09:56

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко стал президентом Комитета по миграции и беженцам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram, информирует "Европейская правда".

По его словам, решение уже принято, а формально его утвердят на сессии ПАСЕ в Страсбурге 22-26 января.

"Впервые в истории ПАСЕ украинец станет президентом Миграционного комитета. Это очень важно, особенно когда миллионы украинцев живут в Европе. Что еще значит президентство в комитете? Я становлюсь членом Бюро ПАСЕ – руководящего органа ПАСЕ", – написал Гончаренко.

Напомним, в конце ноября Бюро ПАСЕ одобрило состав специального комитета по положению детей Украины, его возглавила украинский делегат Елена Хоменко.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

ПАСЕ также призвало Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

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