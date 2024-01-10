Разведка Британии объяснила, почему Россия бомбит свои города

Разведка Великобритании проанализировала эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 10 января.

Разведка напоминает, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области, что подтвердило российское Минобороны.

А недавно на оккупированный россиянами город Рубежное Луганской области упала авиабомба. Оба случая произошли во время российских боевых вылетов.

Перед этим в апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.

"Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий", – говорится в обзоре.

Накануне британская разведка отмечала, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января.