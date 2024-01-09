Британская разведка считает, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 9 января.

В ведомстве обратили внимание на то, что 4 января Украина атаковала российские цели на аэродроме Саки и в Севастополе.

"Эти атаки, вероятно, снизили осведомленность и покрытие российской ПВО над крымским регионом", – говорится в обзоре.

Британская разведка считает, что ответом на это стала серия ракетных атак России против Украины 8 января, когда были нанесены удары в том числе по Кривому Рогу и Запорожью.

"Это снова демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых локаций, несмотря на их повышенную готовность. Масштаб российского ответа, вероятно, является показателем успеха, достигнутого Вооруженными силами Украины во время ударов 4 января", – резюмировали в Минобороны Британии.

Российские оккупанты ночью и утром 8 января выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения – ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

РФ целилась по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направили по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Президент Молдовы Майя Санду осудила эту ракетную атаку.