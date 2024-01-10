Тейлор Свифт просят помочь с явкой на выборах в Европарламент

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас выразил надежду, что американская певица Тейлор Свифт поможет мобилизовать молодежь на выборы в Европейский парламент в июне этого года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Схинас сказал журналистам в среду, 10 января.

Вице-председатель Еврокомиссии напомнил, что в прошлом году Свифт в соцсетях призвала американскую молодежь зарегистрироваться для участия в выборах, "и на следующий день после ее поста зарегистрировались 35 тысяч молодых американцев".

"Тейлор Свифт 9 мая – в День Европы – будет в Париже на концерте, поэтому я очень надеюсь, что она сделает то же самое для молодых европейцев. Я очень надеюсь, что кто-то из ее медиакоманды следит за этой пресс-конференцией и передаст ей нашу просьбу", – добавил он.

Свифт приедет в Париж в рамках своего мирового тура Eras Tour за месяц до того, как избиратели в 27 странах Европейского союза пойдут на избирательные участки, чтобы избрать депутатов Европейского парламента.

Певица, которую журнал Time в прошлом месяце назвал "Человеком года", имеет огромное количество поклонников во всем мире, а Eras Tour стал первым музыкальным туром, который принес более миллиарда долларов.

Чиновники ЕС стремятся увеличить участие молодежи в выборах, поскольку опросы показывают, что после них в Европарламенте может вырасти поддержка ультраправых. На последних выборах в 2019 году голосовали только 42% европейцев в возрасте до 25 лет и 47% в возрасте 25-39 лет.