Греция легализует однополые браки и усыновление

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также позволить однополым парам усыновлять детей.

Об этом он сказал 10 января в эфире телеканала ERT, сообщает "Европейская правда".

По словам Мицотакиса, законодательные инициативы по легализации однополых браков и усыновления для гомосексуальных пар не является чем-то кардинально отличным от того, что уже существует во многих европейских странах.

Он, однако, подчеркнул, что "одинокий мужчина не сможет иметь ребенка от суррогатной матери".

Греческий премьер подтвердил, что не будет принуждать свою правую партию "Новая демократия" к голосованию за инициативы, и стремится найти компромисс по вопросу в греческом обществе, где значительное влияние имеет православная церковь.

"Я абсолютно уважаю наших сограждан, которые имеют отличные взгляды, и уважаю взгляд Церкви. Но хочу напомнить, что Церковь была против гражданского брака, была против кремации, а государство сделало шаг вперед и легализовало (эти вещи. – Ред.) с уважением к роли Церкви", – сказал он.

Конкретное законодательное предложение правительства Греции относительно браков и усыновления однополых пар сначала будет вынесено на общественное обсуждение, заверил Мицотакис.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА. При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.

В Эстонии однополые пары получили возможность подать заявление на бракосочетание с 1 января 2024 года.