В Эстонии однополые пары могут жениться с Нового года

В Эстонии однополые пары получили возможность подать заявление на бракосочетание с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Эстония стала первой страной бывшего Советского Союза, которая легализовала однополые браки. В июне Рийгикогу – парламент Эстонии – проголосовал за такое решение.

Активизации усилий, направленных на узаконивание однополых браков, способствовала победа на выборах премьера Каи Каллас в феврале.

Закон вступил в силу в понедельник, 1 января, и с Нового года однополые пары смогут регистрировать свои брачные заявления онлайн.

Восприятие однополых браков за последние годы изменилось в этой преимущественно нерелигиозной стране с населением 1,3 миллиона человек.

В опросе, проведенном в этом году Эстонским центром по правам человека, 53% эстонцев поддержали однополые браки. Десять лет назад таких было лишь 34%.

Гражданские партнерства были юридически признаны в Эстонии с 2013 года.

Гомосексуальность была декриминализирована в 1991 году, когда Эстония вышла из-под советской власти. Однако дискриминация и насилие продолжают существовать в стране.

Напомним, в декабре 2023 года Европейский суд по правам человека заявил, что Польша нарушила право на уважение частной жизни, не предоставив юридического признания однополым парам.