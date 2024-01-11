В Пентагоне не могут сказать, когда Остина выпишут из больницы

В Пентагоне прокомментировали текущее состояние здоровья главы ведомства Ллойда Остина, отметив, что он пока остается в больнице.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Пэта Райдера, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь проинформировал, что глава Пентагона находится в хорошем состоянии.

Остин остается на связи с Пентагоном и продолжает следить за операциями ведомства по всему миру.

"Сейчас у нас нет конкретной даты его выписки из больницы, но будем продолжать предоставлять ежедневные обновления до того времени", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Напомним, в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты, и из-за осложнений после операции его срочно госпитализировали в начале года.

Пентагон не информировал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы лучше выполнить работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".