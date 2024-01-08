СМИ: Еврокомиссар по вопросам юстиции хочет возглавить Совет Европы

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс надеется стать следующим генеральным секретарем Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили бельгийские СМИ, а также Politico.

Бельгиец Рейндерс ранее выражал заинтересованность в том, чтобы остаться в следующем составе Еврокомиссии

Но недавно президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент в июне от партии "Реформаторское движение", членом которой также является Рейндерс.

Выдвижение кандидатуры Мишеля рискует лишить Рейндерса каких-либо шансов остаться на посту в Еврокомиссии.

Теперь Рейндерс надеется, что бельгийское правительство на этой неделе официально выдвинет его кандидатуру на должность председателя Совета Европы.

По словам бельгийского чиновника, шансы на то, что это произойдет, очень высоки.

В бельгийской политике Мишель и Рейндерс известны своей длительной враждой за контроль над партией "Реформаторское движение", которая достигла кульминации в 2010 году, когда Рейндерс был вытеснен из руководства политсилы.

"Не исключено, что Шарль Мишель будет настаивать на том, чтобы Рейндерс получил шанс [в Совете Европы], чтобы убрать его со своего пути на следующие пять лет", – сказал на условиях анонимности представитель партии.

Нынешним генеральным секретарем Совета Европы является Мария Пейчинович-Бурич, которая начала свой пятилетний мандат в 2019 году.

Рейндерс также был официальным кандидатом на эту должность, но проиграл представительнице Хорватии.

Совет Европы – это международная организация со штаб-квартирой во Франции, которая не является частью институтов. Совет Европы рассматривает вопросы, в частности, предотвращения преступности, злоупотребления наркотиками, охраны окружающей среды, биоэтики и миграции.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.