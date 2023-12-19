США объявили миссию из 10 союзников для противодействия обстрелам торговых судов в Красном море

Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты от обстрелов торговых судов, следующих с Востока в Европу через Красное море.

Как сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда", с таким объявлением вышел глава Пентагона Ллойд Остин утром 19 декабря.

Ллойд Остин назвал ситуацию с безопасностью в Красном море международным вызовом, требующим совместной реакции.

"Поэтому сегодня я объявляю о начале операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), важной новой многонациональной инициативы по поддержанию безопасности", – объявил министр обороны США.

В миссии, помимо Штатов, примут участие Британия, Канада, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Бахрейн.

Некоторые из этих стран примут участие в патрулировании на юге Красного моря и в Аденском заливе, чтобы защитить торговые суда от обстрелов боевиков-хуситов с территории Йемена, а еще часть присоединятся предоставлением разведданных.

Анонимный собеседник сообщил агентству, что реальное количество участников миссии еще больше, но некоторые страны не хотят публично говорить о своем участии.

Координировать миссию будет уже существующая Объединенная рабочая группа 153 (Combined Task Force 153), созданная для поддержания морской безопасности в этом регионе еще в апреле 2022 года. В ней всего 39 государств.

Как известно, за последние недели торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы с территорий Йемена, контролируемых боевиками-хуситами. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.

Среди последних в такой инцидент попало норвежское судно с маслами. Атаки были направлены и на военные корабли США, которые уже патрулируют в регионе.

До сих пор США не наносили ответных ударов по боевикам-хуситам. Остин воздержался от комментариев, почему такого решения не было.

Ухудшение ситуации с безопасностью заставляет ведущие компании по морским перевозкам думать об изменении маршрутов между Азией и Европой, что грозит еще большими задержками с логистикой важных товаров и ее подорожанием.