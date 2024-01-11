В Исландии разыскивают мужчину, который провалился в разлом, образованный землетрясением

В Исландии уже сутки продолжаются поиски мужчины, который провалился в образованный землетрясением разлом в городке Гриндавик, рядом с которым было извержение вулкана.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Мужчина входил в бригаду, которая занималась засыпкой образованных землетрясением разломов в городе. На момент инцидента он был один – напарник отошел за дополнительными инструментами, а когда вернулся, увидел, что коллеги нигде нет.

RÚV – Alma Ómarsdóttir

Поиски внутри разлома продолжаются уже сутки, их планируют продолжать и в течение пятницы.

Разлом пытаются расширить, чтобы увеличить возможности для поиска. Сверху трещина довольно узкая, однако дальше существенно расширяется. На глубине около 20 метров она заполнена водой, уровень которой примерно несколько метров. Там уже задействовали для поисков подводные дроны.

Дальнейшее засыпание землей разлома приостановили.

Напомним, извержение вулкана на полуострове Рейкьянес продолжалось 18-22 декабря и было более интенсивным, чем предыдущие извержения в этой части Исландии.

Были опасения, что поток лавы пойдет в направлении города, поэтому Гриндавик пытались заблаговременно защитить с помощью стен. Местных жителей несколько раз эвакуировали – на этапах ожидания извержения и тогда, когда оно наконец началось.

В недели, предшествовавшие извержению, этот район страдал от значительных подземных толчков, в результате чего на дорогах появились глубокие трещины и пострадали дома многих жителей Гриндавика.