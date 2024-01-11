В Ісландії шукають чоловіка, який провалився в розлом, утворений землетрусом

В Ісландії вже добу тривають пошуки чоловіка, який провалився в утворений землетрусом розлом у містечку Гріндавік, поруч з яким було виверження вулкана.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Чоловік входив до бригади, що займалася засипанням утворених землетрусом розломів у містечку. На момент інциденту він був сам – напарник відійшов за додатковими інструментами, а коли повернувся, то побачив, що колеги ніде немає.

RÚV – Alma Ómarsdóttir

Пошуки всередині розлому тривають вже добу, їх планують продовжувати і протягом п’ятниці.

Розлом намагаються розширити, щоб збільшити можливості для пошуку. Зверху тріщина досить вузька, проте далі суттєво розширюється. На глибині близько 20 метрів вона заповнена водою, рівень якої приблизно кілька метрів. Там вже задіяли для пошуків підводні дрони.

Подальше засипання землею розлому призупинили.

Нагадаємо, виверження вулкана на півострові Рейк’янес тривало 18-22 грудня і було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії.

Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста, тому Гріндавік намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували – на етапах очікування виверження і тоді, коли воно врешті почалося.

У тижні, що передували виверженню, цей район потерпав від значних підземних поштовхів, внаслідок чого на дорогах з’явилися глибокі тріщини і постраждали домівки багатьох мешканців Гріндавіка.

Науковці бачать ознаки того, що виверження у цьому ж місці може поновитися.

Також з 11 січня почали посилене спостереження за вулканом Грімсвотн, що у південно-східній частині острова, через зростання його активності.