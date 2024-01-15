Кулеба: Нужно уже сейчас начать думать об украинско-польском альянсе в рамках ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина и Польша должны начать реальный разговор о том, как решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз, чтобы предотвратить кризисы вроде блокирования границы или зернового кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сказал в интервью польскому изданию Uklad Sil.

"Я думаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы уже должны начать думать, – это украинско-польский альянс в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", – заявил Кулеба.

По его мнению, не стоит играть в игру, балансируя между франко-германским альянсом или любым другим альянсом в Европе.

"Мы должны начать реальный разговор о том, как мы собираемся решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз, потому что то, что происходит сейчас с этими грузовиками и экспортом зерна, вызывает разочарование. Этого не должно происходить, но мы должны найти пути и механизмы, чтобы предотвратить это", – сказал министр.

Он отметил, чем глубже будет погружение в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон.

"Поляки и украинцы должны не допустить превращения таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и полюбовно, поскольку мы уже не смогли предотвратить их возникновение", – добавил он.

Также, по его словам, пора начать говорить о том, что Украина и Польша будут делать вместе в Европейском Союзе.

"Впервые в истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого большого проекта и будут иметь свою роль. Я считаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерства мы должны стремиться", – заявил министр.

Напомним, за последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с Польшей "на всех уровнях" для решения двусторонних проблем.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях.

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