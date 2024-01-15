Кулеба: Потрібно вже зараз почати думати про українсько-польський альянс в рамках ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна і Польща повинні почати реальну розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу, щоб запобігти кризам на кшталт блокування кордону чи зернової кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр сказав в інтерв’ю польському виданню Uklad Sil.

"Я думаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми вже повинні почати думати, – це українсько-польський альянс в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими", – заявив Кулеба.

На його думку, не варто грати в гру, балансуючи між франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим альянсом в Європі.

"Ми повинні почати реальну розмову про те, як ми збираємося вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу, тому що те, що відбувається зараз з цими вантажівками і експортом зерна, викликає розчарування. Цього не повинно відбуватися, але ми повинні знайти шляхи і механізми, щоб запобігти цьому", – сказав міністр.

Він зазначив, чим глибшим буде занурення в переговори про вступ, тим більше таких питань виникатиме з різних сторін.

"Поляки та українці повинні не допустити перетворення таких ситуацій на проблеми і вирішувати їх швидко та полюбовно, оскільки ми вже не змогли запобігти їх виникненню", – додав він.

Також, за його словами, час почати говорити про те, що Україна і Польща робитимуть разом в Європейському Союзі.

"Вперше в історії вся Європа, від Лісабона до Києва, буде жити як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проєкту і матимуть свою роль. Я вважаю, що саме до такої стратегічної дискусії та партнерства ми повинні прагнути", – заявив міністр.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях.

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а також редакційну статтю "ЄвроПравди": Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.