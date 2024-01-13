Туск: Не дозволю нікому в уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не може бути жодних сумнівів в необхідності Варшави підтримувати Україну під час війни з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, зокрема телеканалу TVN24.

"Я в житті не дозволю, щоб хтось у моєму уряді хотів будувати свою позицію на якихось антиукраїнських настроях. Тому що, коли йдеться про війну й нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з РФ, тут не може бути жодних сумнівів", – зазначив Туск.

Прем'єр Польщі наголосив, що кожен польський патріот повинен абсолютно визнати ці аргументи, і Україна у війні з Росією потребує як допомоги Варшави, так і всього вільного світу.

"І це не гасло. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", – наголосив Туск.

Він підкреслив, що в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли йдеться про допомогу Україні, а також запевнив, що зараз інтенсивно працює з партнерами в Європі, які це добре розуміють.

"У цьому вимірі озброєння і підтримки України у війні не може бути жодних вагань. Для мене це беззаперечно", – додав прем'єр Польщі.

Також Туск заявив, що у понеділок, 15 січня, планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, аби, серед іншого, обговорити прийдешній візит до Києва.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.

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а також редакційну статтю "ЄвроПравди": Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.