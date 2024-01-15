При каких обстоятельствах проукраинский кандидат сможет обойти Трампа на праймериз республиканцев

Избирательная кампания в США переходит в новую фазу. Уже 15 января избиратели-республиканцы в штате Айова соберутся на партийные кокусы (собрание), где проголосуют, хотят ли они, чтобы Дональд Трамп снова был президентским кандидатом от их партии.

Хотя Дональд Трамп лидирует в республиканских рейтингах с большим отрывом, в отличие от демократов, у республиканских избирателей есть как минимум две реалистичные альтернативы бывшему президенту: Рон Десантис и Никки Хейли.

О том, готовы ли республиканцы перевернуть страницу и оставить Трампа как своего лидера в прошлом, читайте в статье репортера в Yale Daily News Юрия Стасюка Шанс обойти Трампа: почему первые праймериз могут повлиять на исход выборов в США.

Губернатор Флориды и опытный консервативный политик, Рон Десантис является более молодой и менее контроверсионной версией Трампа.

Собственно, это сначала и было значительной причиной его популярности – многие избиратели верили, что у Десантиса, не запятнанного скандалами, в которые попал Трамп во время выборов 2020 года, будет больше шансов выиграть у демократа на всеобщих выборах.

Однако со временем республиканские избиратели перестали верить в это.

Зато Никки Хейли, бывший губернатор штата Южная Каролина, существенно выросла в рейтингах за последние полгода, во многих опросах уже опережая Десантиса.

Сейчас ее президентская кампания набирает обороты и кандидат будет иметь шанс стать реальной угрозой Трампу. Понимая это, избирательная кампания того недавно переключила внимание с Десантиса на критику Хейли.

Как и Десантис, 51-летняя Хейли имеет за плечами существенный политический опыт.

В отличие от Трампа и Десантиса, Хейли более умеренна в своих взглядах, как и во внутриполитических и социальных вопросах (аборты, иммиграция в США), так и во внешнеполитических.

Если Десантис является частью трампистского MAGA-крыла Республиканской партии, то Хейли опирается на традиционных консерваторов и противников Трампа внутри партии, обычно более образованных и состоятельных.

Самое важное для нас то, что Хейли среди трех основных республиканских кандидатов имеет наиболее проукраинские взгляды. Следует уточнить, что она поддерживает передачу Украине оружие, без финансовой поддержки.

Чем важны штаты Айова и Нью-Гемпшир?

Исторически именно эти два штата проводят партийные выборы президентских номинантов первыми, а потому имеют определяющее влияние на дальнейший ход праймериз.

Выборы в Айове (в формате "кокуса") состоятся уже 15 января, а в Нью-Гемпшире – 23 января.

Сомнений в том, что Трамп получит больше всего голосов в штате Айова, нет. Интрига заключается лишь в том, кто получит второе место. Согласно последнему опросу, Хейли опережает Десантиса на 4%.

В штате Нью-Гемпшир Трамп рискует проиграть. Согласно последнему опросу, разрыв между экс-президентом США и Хейли в этом штате гораздо меньше – 39% у Трампа против 32% у его оппонентки.

В этом штате Никки Хейли может получить поддержку сторонников самого ярого критика Трампа Криса Кристи, который вышел из гонки.

Впрочем, даже если Хейли получит хороший результат в Айове и выиграет в Нью-Гемпшире, ее путь к номинации не будет легким. Главное, что ее шансы не являются нулевыми.

Если не будет задержек, в начале марта, в разгар праймериз, у Трампа могут начаться судебные процессы по уголовным делам.

Это помешает ему эффективно проводить избирательную кампанию, а также напомнит умеренным избирателям о скандальности Трампа.

Кроме того, до сих пор есть вероятность (хоть и малая), что Верховный суд США позволит дисквалифицировать Трампа из избирательных бюллетеней в некоторых штатах, что также снизит его шансы (как и существует вероятность, что это только консолидирует республиканских избирателей в поддержке бывшего президента).

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Шанс обойти Трампа: почему первые праймериз могут повлиять на исход выборов в США.