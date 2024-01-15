За яких обставин проукраїнський кандидат зможе обійти Трампа на праймериз республіканців

Виборча кампанія у США переходить у нову фазу. Вже 15 січня виборці-республіканці у штаті Айова зберуться на партійні кокуси (збори), де проголосують, чи хочуть вони, щоб Дональд Трамп знову був президентським кандидатом від їхньої партії.

Хоча Дональд Трамп лідирує в республіканських рейтингах з великим відривом, на відміну від демократів, у республіканських виборців є щонайменше дві реалістичні альтернативи колишньому президенту: Рон Десантіс та Ніккі Гейлі.

Про те, чи готові республіканці перегорнути сторінку й залишити Трампа як свого лідера в минулому, читайте в статті репортера у Yale Daily News Юрія Стасюка Шанс обійти Трампа: чому перші праймериз можуть вплинути на результат виборів у США.

Губернатор Флориди та досвідчений консервативний політик, Рон Десантіс є молодшою й менш контроверсійною версією Трампа.

Власне, це спочатку і було значною причиною його популярності — багато виборців вірили, що у Десантіса, не заплямованого скандалами, в які втрапив експрезидент США Дональд Трамп під час виборів 2020 року, буде більше шансів виграти у демократа на загальних виборах.

Однак з часом республіканські виборці перестали вірити у це.

Натомість Ніккі Гейлі, колишня губернаторка штату Південна Кароліна, суттєво зросла в рейтингах за останні пів року, в багатьох опитуваннях вже випереджаючи Десантіса.

Зараз її президентська кампанія набирає обертів та кандидатка матиме шанс стати реальною загрозою Трампу. Розуміючи це, виборча кампанія того нещодавно перемкнула увагу з Десантіса на критику Гейлі.

Як і Десантіс, 51-річна Гейлі має за плечима суттєвий політичний досвід.

На відміну від Трампа і Десантіса, Гейлі більш поміркована у своїх поглядах, як і у внутрішньополітичних і соціальних питаннях (аборти, імміграція до США), так і в зовнішньополітичних.

Якщо Десантіс є частиною трампістського MAGA-крила Республіканської партії, то Гейлі спирається на традиційних консерваторів та противників Трампа всередині партії, зазвичай більш освічених та заможних.

Найважливіше для нас те, що Гейлі серед трьох основних республіканських кандидатів має найбільш проукраїнські погляди. Варто уточнити, що вона підтримує передачу Україні зброї, без фінансової підтримки.

Чим важливі штати Айова та Нью-Гемпшир?

Історично саме ці два штати проводять партійні вибори президентських номінантів першими, а тому мають визначальний вплив на подальший хід праймериз.

Вибори в Айові (в форматі "кокусу") відбудуться вже 15 січня, а в Нью-Гемпширу – 23 січня.

Сумнівів у тому, що Трамп отримає найбільше голосів у штаті Айова, немає. Інтрига полягає лише в тому, хто отримає друге місце. Згідно з останнім опитуванням, Гейлі випереджає Десантіса на 4%.

У штаті Нью-Гемпшир Трамп ризикує програти. Згідно з останнім опитуванням, розрив між експрезидентом США і Гейлі в цьому штаті набагато менший — 39% у Трампа проти 32% у його опонентки.

У цьому штаті Ніккі Гейлі може отримати підтримку прихильників найпалкішого критика Трампа Кріса Крісті, який вийшов з перегонів.

Втім, навіть якщо Гейлі отримає хороший результат в Айові та виграє у Нью-Гемпширі, її шлях до номінації не буде легким. Головне, що її шанси не є нульовими.

Якщо не буде затримок, на початку березня, в розпал праймериз, у Трампа можуть початись судові процеси за кримінальними справами.

Це завадить йому ефективно проводити виборчу кампанію, а також нагадає поміркованим виборцям про скандальність Трампа.

Окрім того, досі є ймовірність (хоч і мала), що Верховний суд США дозволить дискваліфікувати Трампа з виборчих бюлетенів у деяких штатах, що також понизить його шанси (як і існує ймовірність, що це лише консолідує республіканських виборців у підтримці колишнього президента).

Докладніше – у матеріалі Юрія Стасюка Шанс обійти Трампа: чому перші праймериз можуть вплинути на результат виборів у США.