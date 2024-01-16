Премьер подтвердила, что Эстония не будет финансировать образование на русском языке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, отвечая в понедельник в парламенте на вопрос о единой эстонской школе, подтвердила, что правительство планирует прекратить финансирование образования на русском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Во время дискуссии в парламенте ее участники представили 11 вопросов по различным аспектам перехода к единой эстонской школы.

Они указали на то, что в существующих школах с эстонским языком обучения существуют серьезные проблемы. По их словам, большое количество детей, говорящих на иностранных языках в этих школах, создают проблемы для учителей.

Возникшую ситуацию Каллас объяснила продолжающимся переходом к единой эстонской школе.

"В Конституции записано, что эстонский язык является государственным языком Эстонии, и каждый имеет право получать образование на эстонском языке", – подчеркнула премьер.

Каллас подчеркнула, что правительство не намерено русифицировать эстонских детей.

"Наоборот, правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единую форму обучения на эстонском языке", – сказала она.

Каллас добавила, что при переходе на единую форму образования необходимо учитывать языковые навыки ребенка, а также лингвистическую и методическую целесообразность обучения.

Цель перехода к единому образованию на эстонском языке, по словам Каллас, заключается в том, чтобы все жители Эстонии были в едином информационном пространстве, и чтобы людей, использующих эстонский язык, становилось все больше.

"Чтобы у нас не было двух разных систем – во имя этого мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна с тем, что она должна была быть решена уже давным-давно. Но лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться вперед", – сказала премьер-министр.

12 декабря 2022 года парламент Эстонии принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский. Закон подписал эстонский президент Алар Карис.

Каллас считает, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны.