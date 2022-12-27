Премьер Эстонии: язык образования - это вопрос национальной безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что между решением перевести систему образования в стране на эстонский язык и полномасштабным вторжением России в Украину есть причинно-следственная связь.

Об этом Каллас заявила в интервью каналу ETV+, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Связь есть в том смысле, что образование – это вопрос безопасности. Что делает Россия? Она пытается "освобождать" русскоязычных в других странах – людей, которым никакое освобождение не нужно. Я слышала такую шутку: единственные русские, за чьи свободы воюет Россия, живут за ее пределами. Внутри России со свободой дела не слишком хороши. Но ясно, что есть особо нацеленная пропаганда – и, скажем, освещение истории. И это – вопрос безопасности", - пояснила она.

"Для маленького государства это вопрос безопасности, чтобы мы все были в одном информационном пространстве и не возникало ситуации, что наши русскоязычные люди получают образование хуже, и поэтому у них меньше возможностей, и поэтому, возможно, совсем другое мировоззрение. Такая связь, разумеется, есть", - добавила глава правительства Эстонии.

Напомним, 12 декабря парламент Эстонии принял закон, создающий основу и условия для перехода образования на эстонский язык, в частности устанавливает, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский язык. 20 декабря закон подписал эстонский президент Алар Карис.

Среди прочего, документ предусматривает, что в 2024-2025 учебном году на эстонский язык перейдут детские сады, а также 1-й и 4-й классы. В гимназии и среднем профессиональном образовании доля неэстонского языка может составлять до 40% к 2029-2030 учебному году.

В 12-х классах школы обучение полностью на эстонском языке должно быть организовано к 2032-2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.

В 2019 году в Эстонии уже пытались перевести образовательную систему на эстонский язык, но в коалиционном соглашении партии отказались от этого обязательства. В июне именно это стало формальным поводом к роспуску коалиции и формированию нового правительства.