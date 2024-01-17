В парламенте Нидерландов собрали голоса, чтобы заставить короля платить налоги

Инициаторы ходатайства об обязательстве монарха Нидерландов платить налоги наравне с другими гражданами говорят, что имеют поддержку двух третей депутатов обеих палат парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.

Освобождение короля от уплаты налогов в Нидерландах регулируется конституцией. Это означает, что для отмены этого положения необходима поддержка не менее 100 из 150 депутатов нижней палаты парламента и 50 из 75 – верхней.

В нидерландских партиях D66, SP и PvdD заявили, что впервые получили необходимое количество голосов.

"Важно, чтобы король также платил налог на прибыль. Учитель и полицейский тоже это делают. Каждый в Нидерландах вносит вклад в общественные учреждения", – сказал AD член нижней палаты парламента Нидерландов от партии D66 Йост Снеллер.

Они хотят лишить налоговых льгот всех членов королевской семьи страны – короля Виллема-Александра, королевы Максимы, принцессы Беатрикс и кронпринцессы Амалии. Последняя самостоятельно решила платить налоги.

Их инициатива также предусматривает, что после принятия поправки Министерство по общим делам Нидерландов (ответственное в том числе за сотрудничество с королевским домом) должно проинформировать парламент о шагах для лишения монарха льгот в течение четырех недель после назначения нового премьера.

Как сообщалось ранее, около 70% нидерландцев считают, что королевская семья должна платить налоги в бюджет.