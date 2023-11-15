Опрос: Жители Нидерландов не против монархии, но хотят, чтобы король платил налоги

Небольшое большинство граждан Нидерландов не против существования монархии в их стране, но считают, что королевская семья должна платить налоги в бюджет.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Trouw, свидетельствует опрос агентства Kieskompas.

Согласно опросу, большинство респондентов (53%) хотят сохранить институт королевской семьи в Нидерландах, но около 70% хотели бы, чтобы король начал платить налоги.

Требование к нидерландскому королю платить налоги высказывает большинство избирателей всех политических сил страны, за исключением правоцентристов и либералов.

В Нидерландах король Виллем-Александр, королева Максима, бывшая королева принцесса Беатрикс и кронпринцесса Амалия не платят налоги со своих доходов.

В отличие от других членов королевской семьи, они получают льготы от государства, которые не облагаются налогом на прибыль. Они также не платят налог на наследство или дарение, а лишь налог на богатство с личных активов.

Отметим, что недавно нидерландская королевская семья попала в скандал, когда у покойного нидерландского принца Бернхарда – немца, который вошел в королевскую семью Нидерландов в 1930-х годах, – обнаружили нацистский партийный билет.