У Орбана не исключают "возможности улучшения" отношений с Украиной

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на пресс-конференции 18 января заявил, что Будапешт "должен стремиться" к хорошим отношениям с Украиной, и такой возможности "нельзя исключать".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Гуйяш прокомментировал вопрос украинско-венгерских отношений, говоря о позиции Будапешта относительно дальнейшего блокирования четырехлетнего пакета помощи на 50 миллиардов евро для Украины.

"Нельзя исключать возможность улучшения отношений между Венгрией и Украиной, и Венгрия должна стремиться к хорошим отношениям с соседней страной. Мы не должны терять надежду на то, что в венгерско-украинских отношениях могут произойти изменения", – сказал он.

Глава аппарата Орбана в качестве примера привел парламент Словакии, который ранее осудил заявление Орбана, но "сейчас отношения между двумя странами хорошие", и Сербию.

В этом контексте он также упомянул о подготовке встречи Владимира Зеленского и венгерского премьера, на которой они могли бы обсудить "восстановление прежних условий для венгерского образования в Украине" и гуманитарную помощь Закарпатью, "но есть много других тем, по которым премьер-министр и президент могли бы обменяться мнениями".

Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал, что 29 января проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.