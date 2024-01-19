Великобритания впервые успешно испытала передовое лазерное оружие

Правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей на полигоне в Шотландии, она может "усилить Вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от дорогостоящих боеприпасов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые в Великобритании осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне.

Правительство заявило, что дальность действия оружия DragonFire засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель".

Там добавили, что лазерное оружие "может похвастаться точечной точностью", эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

"Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель", – говорится в сообщении.

"Выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел", – пояснили там.

Сейчас мировые государства участвуют в гонке за разработку лазерного оружия, достаточно мощного, чтобы плавить сталь.

В августе прошлого года Китай заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. Если это правда, то это даст стране первенство в развитии технологии.

Британскую программу DragonFire возглавляет Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании, которая сотрудничает со своими промышленными партнерами – компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ.

"Этот тип передового вооружения имеет потенциал революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь", – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Исполнительный директор DSTL Пол Холлинсхед сказал: "Эти испытания позволили нам сделать огромный шаг вперед в реализации потенциальных возможностей и понимании угроз, которые несет в себе оружие с направленной энергией. Благодаря нашим многолетним знаниям, навыкам и оперативному опыту, опыт DSTL имеет решающее значение для помощи вооруженным силам в подготовке к будущему".

Вооружение DragonFire является результатом совместных инвестиций в размере 100 миллионов фунтов стерлингов между Министерством обороны и промышленностью.

Напомним, военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.

Ранее президент США Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который предусматривает рекордные 886 миллиардов на оборонные нужды в 2024-м фискальном году.