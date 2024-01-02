Во Франции в прошлом году продали рекордное количество электро- и гибридных автомобилей

Во Франции в прошлом году продали рекордное количество электрических и гибридных автомобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации RFI.

По данным французской автомобильной группы Plateforme automobile, из 1 774 729 новых автомобилей, проданных во Франции в 2023 году, 26 процентов составляли электрические и гибридные автомобили.

"Это рекорд. Мы никогда такого не видели. Движение к электрификации продолжается", – заявил директор по коммуникациям группы Франсуа Рудье в интервью французскому информационному агентству AFP.

По данным группы, электромобили составили 17% продаж новых автомобилей – на 47% больше, чем годом ранее, а гибриды – 9% продаж.

Продажи автомобилей с бензиновым двигателем оставались стабильными и составляли более трети всего рынка, в то время как продажи дизельных автомобилей продолжали падать.

Напомним, во Франции в первые девять месяцев 2023 года выбросы углерода сократились на 4,6%.

А в прошлом году Совет ЕС утвердил правила, которые предусматривают увеличение количества станций подзарядки электроавтомобилей и заправки альтернативными видами топлива.