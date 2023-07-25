В ЕС планируют увеличить количество заправок с альтернативным топливом

Совет ЕС принял закон, предусматривающий увеличение количества станций подзарядки электроавтомобилей и заправки альтернативными видами топлива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что эти меры помогут транспортному сектору значительно уменьшить свой углеродный след.

Согласно документу, с 2025 года на каждых 60 км вдоль основных транспортных магистралей ЕС, так называемой Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), должны быть установлены станции быстрой подзарядки мощностью не менее 150 кВт для легковых автомобилей и микроавтобусов.

Зарядные станции для большегрузных автомобилей с минимальной мощностью 350 кВт должны быть установлены на каждые 60 км вдоль основной сети TEN-T и на каждых 100 км на более широкой сети дорог TEN-T с 2025 года и далее, с полным охватом сети до 2030 года.

Водородные заправочные станции для легковых и грузовых автомобилей должны быть развернуты с 2030 года во всех городских узлах и каждые 200 км вдоль основной сети TEN-T.

Морские порты, принимающие минимальное количество крупных пассажирских судов или контейнеровозов, к 2030 году должны обеспечить такие суда электроэнергией на суше.

Аэропорты должны обеспечить электроэнергией стоячие воздушные суда на всех выходах к 2025 году, а на всех удаленных стоянках – к 2030 году.

Принятый документ является частью пакета "Fit for 55", целью которого является сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% в течение этого десятилетия.

Напомним, в июне 2022 года правительства ЕС в целом поддержали ключевые усилия по сокращению выбросов, которые приблизили Евросоюз к внедрению радикальных мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов на 55% в этом десятилетии.