Польша подняла в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине

Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине Польша подняла в небо истребители F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников", – отметили в командовании.

Около 5.45 утра в воздух взлетела пара истребителей, дислоцированная на базе в Ласках, а около 6.15 утра – пара с базы в Кшесинах.

"Предупреждаем, что деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны", – говорится в сообщении.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе.

Во время предыдущей массированной атаки РФ по Украине воздушное пространство Польши нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.