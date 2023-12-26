США нанесли удары по террористам в Ираке в ответ на нападение на авиабазу

Американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отметили в командовании, перед этим террористы "Катаиб Хезболла" и связанные с ней группировки, финансируемые Ираном, атаковали силы коалиции в иракском Эрбиле, в результате чего несколько человек получили ранения.

По предварительным оценкам, авиаудары США уничтожили военные цели и, вероятно, убили нескольких боевиков "Катаиб Хезболла".

В командовании не имеют данных о пострадавших среди гражданских лиц.

"Эти удары имеют целью привлечь к ответственности те элементы, которые несут непосредственную ответственность за нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, и ослабить их способность продолжать атаки", – заявил командующий Центрального командования США генерал Майкл Эрик Курилла.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что эти высокоточные удары являются ответом, в частности, на атаку в понедельник на авиабазу Эрбиль, в результате которой были ранены трое американских военнослужащих.

Он отметил, что хотя США "не стремятся к эскалации конфликта в регионе", они "готовы принять дальнейшие необходимые меры" для защиты своего персонала и объектов.

Остин добавил, что удары были нанесены по указанию президента США.

Ранее по американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.