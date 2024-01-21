Румынские фермеры обратились к властям с требованиями относительно импорта из Украины

Румынские фермеры требуют от властей добиваться на уровне ЕС решений, которые защитят их от влияния импорта украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Как сообщает Digi24, с таким письмом обратился Альянс по сельскому хозяйству, объединяющий несколько фермерских организаций.

Письмо адресовано президенту Клаусу Йоханнису, премьеру Марчелу Чолаку и профильному министру Флорину Барбу в связи с предстоящим заседанием министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС.

Аграрии хотят решения на уровне ЕС, которое обеспечит "выживание европейских фермеров".

Они предлагают до 30 апреля 2023 года создать и запустить систему, которая будет предусматривать, что назначение сельскохозяйственной продукции из Украины будет определено еще до ее ввоза на территории ЕС (для импорта, транзита и т.д.), товар должен быть взвешен, данные внесены в систему и "быть доступны всем заинтересованным", с целью гарантировать, что каждая поставка отправится именно туда, куда запланировано, в полном объеме.

Также ассоциация хочет ввести предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

Кроме того, фермеры требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне, если будет выявлено нарушение правил владельцами продукции агроимпорта или ее перевозчиками на территории любой из стран-членов.

Также известно, что польские фермеры готовят большой протест на 24 января из-за импорта из Украины.

Напомним, на днях румынские фермеры разблокировали три КПП на границе с Украиной, что было частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии.

Перед тем сообщалось, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам.