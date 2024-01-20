Румынские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной – "Дьяково-Халмеу".

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, информирует "Европейская правда".

По ее словам, пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины.

"Сегодня в обед румынские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дяково" с их стороны. Сейчас румынские таможенники и пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины", – отметила Сенгетовская.

Представительница таможни сказала, что за минувшие сутки смежная сторона формировала колонну грузовиков по 10-15 авто, сопровождая их мимо протестующих до пункта пропуска на въезд в Украину.

Всего с утра 19 января по утро 20 января было оформлено и пропущено 93 грузовика, добавила Сенгетовская.

Сейчас перед КПП "Дьяково" на выезд из Украины ожидает 30 грузовиков, в еЧерге – 638.

Ранее стало известно, что румынские протестующие полностью разблокировали движение грузовиков со стороны Румынии возле пункта пропуска "Порубное".

Накануне румынские протестующие, которые блокировали движение грузовиков со стороны Румынии возле КПП "Красноильск", приостановили акцию и движение восстановлено в обычном режиме.

Перед этим румынские СМИ сообщали, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам, которые устроили протесты по всей стране, в том числе блокировали несколько пунктов пересечения границы с Украиной.

В то же время Еврокомиссия готовится на следующей неделе предложить торговые меры в отношении Украины после того, как Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия в совместном письме к ЕК потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.