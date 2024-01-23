Байден обсудил с Сунаком поддержку Украины и проблему хуситов в Красном море

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора Сунак и Байден, в частности, подтвердили свою поддержку Украине, которая защищается от продолжающейся российской агрессии.

Кроме того, лидеры стран обсудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на торговые и военные суда, следующие через Красное море.

Также разговор касался важности увеличения гуманитарной помощи и защиты гражданского населения в Газе, а также освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Перед этим Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшую помощь Украине.

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.