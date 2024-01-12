Сунак объявил о 2,5 млрд фунтов военной поддержки для Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Великобритания анонсирует крупнейший единый пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 млрд фунтов стерлингов", – сказал Риши Сунак.

Он также рассказал, что войдет в пакет помощи.

"Он будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Также будут проведены учения для еще тысяч украинских военных", – заявил премьер Британии.

По словам президента Владимира Зеленского, помощь от Британии продолжит поступать и в последующие годы.

"Британия гарантирует 2,5 миллиарда на этот год, и эта помощь продолжится в последующие годы. Срок действия – десять лет", – сказал Зеленский.

На встрече в Киеве в пятницу британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. В случае вступления Украины в Альянс до истечения срока соглашения действие обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.

Глава британского правительства находится в Киеве с визитом 12 января.