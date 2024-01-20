Сунак и Шольц обсудили продолжение поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшую помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

"Стороны согласились с важностью продолжения поддержки союзниками обороны Украины, которая является жизненно важной для европейской и глобальной безопасности, и предоставления ее вооруженным силам оружия, необходимого для победы над российским вторжением", – говорится в пресс-релизе.

В то же время, Шольц сообщил в Twitter (X), что союзники должны продолжать "существенно и стабильно" поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Сунак проинформировал коллегу о своем недавнем визите в Киев, в частности о подписании Соглашения между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности и объявления Лондоном о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи в размере 2,5 миллиардов фунтов (почти три миллиарда евро).

Кроме того, говорится в сообщении, лидеры обсудили более широкое сотрудничество в сфере обороны и безопасности, включая поддержку региональной стабильности на Ближнем Востоке.

Британское правительство отмечает, что главы правительств обсудили общую европейскую проблему нелегальной миграции, отметив важность решительных совместных действий по всему континенту для борьбы с преступными бандами, которые занимаются контрабандой людей.

Стороны также договорились продолжать тесно сотрудничать по этому вопросу, в частности во время председательства Италии в G7.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, чтобы обсудить, среди прочего, актуальность дальнейшей поддержки Украины.

Сообщалось, что Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.