В ЕС не смогли убедить Израиль изменить позицию по палестинскому государству

Министры иностранных дел ЕС заявили, что создание палестинского государства является единственным надежным способом достижения мира на Ближнем Востоке, однако им не удалось убедить Израиль изменить свою позицию по этому вопросу.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Главы МИД стран ЕС выражали обеспокоенность тем, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху категорически отвергает идею создания независимого палестинского государства.

"Заявления Беньямина Нетаньяху вызывают беспокойство. Необходимо создать палестинское государство с гарантиями безопасности для всех", – заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб заявила о критической ситуации в Газе и призвала к немедленному прекращению огня.

На встрече в Брюсселе европейские министры хотели услышать о планах Израиля на будущее.

Но глава МИД Израиля Исраэль Кац, который присутствовал на встрече, похоже, не хотел отвечать. Он показал министрам два видеоролика: один о создании искусственного острова у побережья Газы, а другой – о проекте железной дороги, соединяющей Ближний Восток и Индию.

"Я думаю, что министр мог бы лучше использовать свое время и сосредоточиться на смертях в Газе", – высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос, удалось ли министрам убедить Каца в преимуществах решения о двух государствах, Боррель признал, что "мы не смогли заставить его изменить свое мнение, но мы этого и не ожидали".

Израильский министр отказался отвечать на вопрос о возможности палестинской государственности. Держа в руках фотографии израильских заложников, он сказал, что приехал, чтобы заручиться поддержкой кампании Израиля по ликвидации ХАМАС.

"Мы должны вернуть нашу безопасность. Наши храбрые солдаты воюют в очень тяжелых условиях", – сказал он журналистам.

Нетаньяху после разговора с президентом США Джо Байденом опубликовал заявление, в котором он "подтвердил свою политику, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над Газой, чтобы гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля".

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.