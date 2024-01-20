Байден обсудил с премьером Израиля сценарии создания палестинского государства

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждал возможные решения для создания независимого палестинского государства.

О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

В заявлении Белого дома говорится, что Байден изложил свое видение устойчивого мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, и решения на основе принципа двух государств с гарантией безопасности Израиля.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Reuters, сказал, что Байден пытался запланировать этот разговор "в течение достаточно длительного времени".

Он также отрицает, что это был ответ на комментарий Нетаньяху в четверг о том, что он возражает против палестинской государственности, которая не гарантирует безопасность Израиля.

Отвечая на вопрос, является ли невозможным решение о двух государствах, пока Нетаньяху находится на посту премьера, Байден ответил: "Нет, это не так".

Байден сказал, что Нетаньяху не был против всех решений, предусматривающих существование двух государств, и что существует целый ряд возможных вариантов.

Президента США также спросили, пересмотрит ли он условия предоставления помощи Израилю, учитывая комментарии Нетаньяху.

"Я думаю, что мы сможем что-то решить... Я думаю, что есть способы, как это может сработать", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сектор Газы и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Она также в очередной раз высказалась в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.