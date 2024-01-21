СМИ: В ЕС подготовили мирный план для решения израильско-палестинского конфликта

В Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.

Об этом стало известно изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Журналисты ознакомились с проектом документа, во вступительной части которого говорится о необходимости "готовиться к всеобъемлющему миру".

В документе очерчен ряд шагов, которые могут в конце концов принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром и гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Согласно предложенному документу, будущий мирный процесс должен привести к созданию независимого палестинского государства, "живущего бок о бок" с Израилем, и "полной нормализации" отношений между Израилем и арабским миром.

"Палестинцы будут нуждаться в обновленной политической альтернативе ХАМАС, в то время как израильтянам необходимо будет найти политическую волю для участия в содержательных переговорах, направленных на решение проблемы двух государств", – добавляется в проекте.

Ключевым элементом предложенного ЕС плана является "Подготовительная мирная конференция" с участием ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и ООН.

Ее участники будут находиться в постоянном контакте с израильскими и палестинскими официальными лицами "на каждом шагу и в любое время", которые называются "сторонами конфликта", которые изначально не будут "вынуждены сидеть друг с другом".

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан будут представлены Палестинской администрацией (ПА) и Организацией освобождения Палестины (ООП), а не ХАМАС.

Мирная конференция будет иметь один год на разработку рамок мирного плана, учитывая отзывы всех вовлеченных сторон, резолюции ООН, выводы Европейского совета и предыдущие посреднические усилия.

После разработки план будет представлен "сторонам конфликта" и будет использоваться как основная основа для финальных переговоров.

"Важным элементом мирного плана должна стать разработка надежных гарантий безопасности для Израиля и будущего независимого Государства Палестина при условии полного взаимного дипломатического признания и интеграции Израиля и Палестины в регионе", – говорится в предложениях.

Однако, как отмечает издание, принятие этих предложений оказаться сложной задачей из-за разной позиции стран-членов ЕС.

Проект плана появился перед встречей министров иностранных дел стран ЕС 22 января, где будут обсуждать ситуацию в Газе.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сектор Газы и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Она также в очередной раз высказалась в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.