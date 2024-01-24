Кэмерон отправляется на Ближний Восток, чтобы добиваться прекращения боевых действий в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в среду, 24 января, отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы требовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Кэмерон поднимет "вопрос о важности решения на основе принципа двух государств".

Глава британского МИД планирует посетить Катар, Израиль, Западный берег реки Иордан и Турцию.

Он будет настаивать на том, что постоянное прекращение огня не может быть достигнуто, пока ХАМАС не освободит всех заложников, не прекратит ракетные обстрелы Израиля и не будет достигнуто соглашение, которое позволит Палестинской администрации вернуться в Газу.

Это уже второй визит Кэмерона в регион после возвращения в британское правительство.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.

В то же время во время заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, на котором присутствовал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, европейским чиновникам не удалось убедить Израиль изменить свою позицию по созданию палестинского государства.