Топ-генерал Британии: граждане должны быть морально готовы идти в армию в случае войны с Россией

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что общественность в Британии должна морально подготовиться к тому, что в случае войны с Россией в будущем британцам придется становиться в ряды армии.

Как пишет "Европейская правда", слова Сандерса на оружейной выставке в Лондоне цитирует Politico.

Генерал заявил, что британские власти должны морально настраивать общественность на то, что в будущем, возможно, придется воевать с Россией, и в таком случае многим британцам нужно будет служить в армии.

Патрик Сандерс сказал, что не выступает за всеобщий призыв, но видит необходимость осознания в обществе того, что военный конфликт с Россией возможен.

Похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран.

Так, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на кого-то из членов НАТО через 5-8 лет.

Нидерландский адмирал Роб Бауэр призвал к "трансформации" боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.

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