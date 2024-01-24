Топгенерал Британії: громадяни мають бути морально готові йти в армію у разі війни з Росією

Начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що громадськість у країні має морально підготуватися до того, що у разі війни з Росією у майбутньому британцям доведеться ставати до лав армії.

Як пише "Європейська правда", слова Сандерса на збройовій виставці у Лондоні цитує Politico.

Генерал заявив, що британська влада має морально налаштовувати громадськість на те, що у майбутньому, можливо, доведеться воювати з Росією, і в такому разі багатьом британцям потрібно буде служити в армії.

Патрік Сандерс сказав, що не виступає за загальний призов, але бачить необхідність усвідомлення у суспільстві того, що військовий конфлікт з Росією можливий.

Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн.

Так, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.

Нідерландський адмірал Роб Бауер закликав до "трансформації" боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.

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