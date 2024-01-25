СМИ: США просят Китай помочь с хуситами, атакующими корабли в Красном море

США обратились к Китаю с просьбой призвать Иран повлиять на йеменских хуситов, которые нападают на коммерческие суда в Красном море.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, за последние три месяца американские чиновники неоднократно поднимали этот вопрос с представителями Китая, прося их передать Ирану предупреждение, чтобы тот не разжигал напряженность на Ближнем Востоке.

В частности, эту проблему обсуждали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

В то же время, как отмечает издание, в США не увидели никаких признаков того, что у Китая есть желание помочь с этой проблемой.

Один из чиновников заявил, что США будут продолжать поднимать вопрос Ирана и нападений хуситов перед Пекином, но он не оптимистичен по поводу того, что отношение Китая изменится.

Другой американский чиновник сказал, что есть "некоторые признаки" привлечения Китая к этому вопросу, но не в значительной степени.

Американские чиновники надеялись, что Пекин примет меры, поскольку рассматривает нападения хуситов как угрозу своим коммерческим интересам, учитывая, что Красное море является критически важным маршрутом для китайского экспорта в Европу.

Как сообщалось, в ночь на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена. С британской стороны в операции были задействованы четыре истребителя Typhoon и два танкера Voyager.

Эти удары стали ответом на неоднократные атаки хуситов в Йемене, которые поддерживают террористическую группировку ХАМАС, на коммерческие суда в Красном море якобы из-за их связи с Израилем и США.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.