У Британії розповіли про свою роль у новій операції проти хуситів у Ємені

У Великій Британії прокоментували нові спільні із союзниками удари по позиціях підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

Відповідну заяву опублікувало британське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із повідомленням відомства, Британія для ударів застосувала чотири винищувачі Королівських ВПС Typhoon FGR4 за підтримки пари танкерів Voyager.

"Наші літаки застосували високоточні керовані бомби Paveway IV для ураження кількох цілей на двох військових об'єктах поблизу аеродрому в Сані", – зазначили у Міноборони.

Ці об’єкти бойовики-хусити використовували для своїх атак на міжнародне судноплавство в Червоному морі.

"Відповідно до стандартної практики Великої Британії, при плануванні ударів застосовувався дуже ретельний аналіз з метою мінімізації будь-якого ризику жертв серед цивільного населення, і, як і під час попередніх ударів, наші літаки бомбардували вночі, щоб ще більше зменшити такі ризики", додали у відомстві.

Як повідомляє BBC, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що цими ударами Лондон надіслав "чіткий сигнал", що він "продовжуватиме послаблювати" здатність хуситів здійснювати напади.

Відповідаючи на запитання, чи можуть ці удари призвести до ескалації напруженості на Близькому Сході, Кемерон сказав, що саме хусити нагнітають ситуацію, і він впевнений, що попередні удари були ефективними.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав ці удари "самообороною" проти "неприйнятних нападів" хуситів на торговельне судноплавство.

"Спрямовані на послаблення можливостей хуситів, ці дії завдадуть ще одного удару по їхніх обмежених запасах і здатності загрожувати світовій торгівлі", – підкреслив він.

У ніч проти 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.