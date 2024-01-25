В 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалась более чем на две трети больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные из Центрального реестра и информации об экономической деятельности, пишет "Европейская правда".

Проанализированные данные показали, что агрессия России против Украины в 2022 году быстро привела к увеличению количества регистраций украинских предпринимателей в Польше. И хотя это явление само по себе не является странным, темпы роста бизнесов, основанных в Польше украинцами, могут поражать, пишет газета.

До начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинские граждане регистрировали в Польше чуть более 200 индивидуальных предприятий в месяц.

В марте их количество выросло до почти 600 в месяц, но скачок регистраций пришелся на следующие месяцы.

В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне – до 1700.

В последующие месяцы украинцы регистрировали по 2 тысячи предприятий, а начало 2023 года еще больше ускорило темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых регистраций росло на 2700-2800 ежемесячно.

Слабее за оба исследуемых года был только декабрь прошлого года, когда количество зарегистрированных предприятий было чуть ниже 2 тысяч.

В результате устойчивого роста количества регистраций, за весь 2023 год было зарегистрировано 30 325 новых украинских индивидуальных компаний. Это более чем на 67% больше, чем в предыдущем году, когда их было зарегистрировано 18 139.

Между тем количество всех новых регистраций таких компаний в Польше достигло 299 тысяч. Это означает, что украинские физические лица-предприниматели составили более 10% среди созданных в то время.

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Напомним, объем социальных взносов украинских предпринимателей, работающих в Польше, в 2023 году увеличится на 50%.

По данным СМИ, около 300 тысяч украинских детей посещают польские школы и детсады.