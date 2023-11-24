СМИ: Около 300 тысяч украинских детей посещают польские школы и детсады

Количество украинских детей, посещающих польские школы и детские сады в Польше, сейчас составляет 286 534 человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные польского Министерства образования и науки.

Согласно данным ведомства, которое получило издание, 183 461 ученик из Украины – это те, кто приехал в Польшу после начала полномасштабного российского вторжения и имеют статус беженца, еще 103 073 – украинцы, которые не имеют такого статуса, но были в стране раньше.

Статистика МОН показывает различия между двумя группами, например, наибольшее количество учеников из Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабной войны, учится в гимназиях – почти 39 тысячи, еще 32 тысячи – в начальных школах.

Среди беженцев в высших учебных заведениях учится более 11 тысяч учеников, а в начальных школах – почти 113 тысяч. В детских садах воспитывается 42,5 тысячи украинских детей, из которых 28 тысяч – беженцы.

Правительственные данные показывают, что 1 719 257 граждан Украины легально проживают в Польше и имеют статус беженцев в связи с войной, из них 35,8 процента – лица в возрасте до 18 лет. Еще примерно 1,5 миллиона – это украинцы, которые были в стране до войны.

Ранее Евросоюз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины, а политической договоренности министры внутренних дел стран Евросоюза достигли уже 28 сентября.

СМИ сообщали, что Польша выдвигала определенные возражения по продолжению временной защиты. Варшава потребовала увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев. Однако продолжение действия механизма требует единогласного голосования, и ветировать решение было невозможно.