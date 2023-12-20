Сейм Польши создал следственный комитет по визовому скандалу

Сейм Польши нового созыва создал специальный комитет для расследования так называемого визового скандала.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером во вторник Сейм 259 голосами одобрил резолюцию о создании следственного комитета для расследования так называемого визового скандала в составе 11 депутатов.

Против проголосовали 79 депутатов ("ПиС" и Kukiz'15), один из "Конфедерации" воздержался, а более сотни депутатов бывшей партии власти "Право и справедливость" проигнорировали голосование.

Следственный комитет уполномочен исследовать законность, систематичность случаев легализации пребывания иностранцев на территории Польши в период с 12 ноября 2019 года до 30 ноября 2023 года и связанные с этим случаи злоупотребления, халатности и упущений.

От "ПиС" пытались подать поправку, которая бы включила в задачу комиссии исследовать "распространение ложной информации в медиа" по этому вопросу, что "могло повлиять на результаты парламентских выборов и навредило международной репутации Республики Польской", однако эта поправка не прошла, как и попытка расширить временные рамки расследования (с 2007 года).

Это уже второй следственный комитет, созданный новым Сеймом. Первый создали для расследования законности организации голосования по почте на президентских выборах 2020 года, которые проходили в разгар пандемии коронавируса.

Напомним, речь идет о выявленных случаях предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки.

По данным СМИ, на фоне визового скандала в Польше Германия вызвала польского посла.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.